“Щось “пішло не так”, мабуть”: на півдні ЗСУ знищили аж 5 ворожих човнів

Збройні сили Україні протягом доби знищили аж 5 ворожих човнів на півдні.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передають Новини України – НСН.

«Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1-2. Щось «пішло не так», мабуть», – написав Плетенчук.

Згідно з офіційними даними від Генштабу, росіяни з початку повномасштабного вторгнення втратили 28 кораблів та катерів.

Також у пресслужбі Сил оборони півдня України додали, що за добу було підтвердження втрати особового складу ворога на 111 чоловік. Усього протягом доби на півдні окупанти втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки, а саме:

1 танк

6 гармат

1 міномет

16 одиниць автобронетехніки

5 човнів

1 квадроцикл

Також знищено місце зберігання боєприпасів та 5 пунктів спостереження.

Відомо, що в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ ще не повідомлялося про нові знищені човни ворога.

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