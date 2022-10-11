Що робити, якщо повістка прийшла непридатному до військової служби

Мобілізація в Україні триває вже восьмий місяць. Іноді повістка приходить громадянам, які за станом здоров’я непридатні до військової служби. Що робити в такій ситуації

Чи потрібно їм приймати повістку, і що робити у таких випадках, розповів адвокат Андрій Карпенко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Усі повістки мають вручатися особисто тому, кому вони адресовані. Це по-перше. Вручити документ може співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, організацій, у тому числі навчальних закладів, ФОП, управителі багатоквартирних будинків, власники будинків.

Вручити повістку у телефонній розмові працівники військкомату не можуть, але запросити прийти у військкомат по телефону – це абсолютно законно.

Якщо громадянин має висновок про те, що за станом здоров’я він є непридатним до служби, то дані про це внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Після проходження військово-медичної комісії вся інформація додається до Реєстру. Там зібрані дані про стан здоров’я всіх призовників та їхню непридатність.

На руках у непридатного має бути довідка ВЛК або її нотаріальна засвідчена копія, а також військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність. Їх і потрібно пред’явити у разі вручення повістки. Документи можна принести до військкомату особисто, або якщо стан здоров’я не дозволяє, то за дорученням передати через представника.

Як діяти, коли прийшла повістка за місцем роботи — всі деталі