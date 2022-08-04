Як діяти, коли прийшла повістка за місцем роботи – всі деталі

В Україні діє військовий стан і продовжується загальна мобілізація, як треба діяти, коли прийшла повістка за місцем роботи.

Про це NNS дізнався з повідомлення ZN.UA.

Згідно з чинним законодавством, військовозобов’язані громадяни можуть отримати повістки за місцем проживання, на вулицях та блокпостах, а також за місцем роботи.

“Військовий облік на підприємстві – це система дій, яка пов’язана з необхідністю збору, обробки та накопичення інформації про військовозобов’язаних та обміну даних з державними органами”, розповів адвокат Кирило Казак.

Роботодавець є первинною ланкою, яка забезпечує збирання інформації, надання її до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомати).

Мобілізація працівників: дії роботодавця

Після надходження повістки на підприємство роботодавець повинен:

видати наказ про повідомлення призовників та військовозобов’язаних про їх виклик до Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП);

довести наказ до відома призовників у частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом до ТЦК та СП;

у триденний термін надіслати копію наказу до ТЦК та СП;

обов’язково проконтролювати результати оповіщення та прибуття призовників та військовозобов’язаних до ТЦК та СП.

«Керівник підприємства зобов’язаний проконтролювати прибуття військовозобов’язаного до ТЦК та СП. У разі неявки він має повідомити військкомату, що його працівник не з’явився у призначений час», підкреслив адвокат.

Якщо ж працівник відмовляється підписувати наказ про необхідність явки у військкомат, роботодавець повинен скласти акт про відмову від підпису комісійного наказу у присутності трьох осіб та відправити його до ТЦК та СП, оскільки в даному випадку це завдання є відповідальністю роботодавця.

Прийшла повістка за місцем роботи: гарантії для працівника

Раніше мобілізованим співробітникам гарантувалося збереження місця роботи та середнього заробітку.

Після підписання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» роботодавці більше не сплачуватимуть зарплати працівникам, мобілізованим чи призваним до армії під час дії воєнного стану.

За ними тепер зберігається лише місце роботи.