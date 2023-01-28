В Україні продовжує діяти воєнний стан та комендантська година. У кожній області період обмежень встановлюється на місцевому рівні. Як можуть покарати за порушення комендантської години

У кожній області України час дії комендантської години різний, але загалом – перебувати на вулицях заборонено з 00:00 години до світанку.

Що потрібно знати про порушення комендантської години та як можуть покарати розповідає НСН з посиланням на Vikna.

Які права мають патрульні під час комендантської години

Адвокат Ганна Бобровська нагадала, що для вільного переміщення в комендантську годину потрібно мати спеціально видані перепустки та посвідчення. Видає такі документи військова комендатура.

Перевіряють наявність цих документів, а також будь-яких інших документів у порушників комендантської години – патрулі.

Як можуть покарати за порушення комендантської години

Вони мають право:

Затримувати та доставляти до органів чи підрозділів Національної поліції – осіб, які вчинили чи вчиняють правопорушення.

Використовувати відповідно до законодавства заходи фізичного впливу, зброю та спецзасоби.

Перевіряти посвідчення, документи, що засвідчують особу та законність перебування на території України, перепустки. У разі їх відсутності – затримувати відповідних осіб та доставляти їх до органів чи підрозділів Національної поліції для встановлення особи.

Тимчасово обмежувати чи забороняти на вулицях, дорогах та інших громадських місцях перебування чи пересування осіб, рух транспортних засобів, зокрема транспортних засобів серед іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій.

Виводити осіб з окремих ділянок місцевості та об’єктів, евакуювати транспортні засоби.

Використовувати у службових цілях засоби зв’язку та транспортні засоби, що належать особам (за їх згодою), підприємствам, установам та організаціям, за винятком транспортних засобів консульських установ чи представництв міжнародних організацій.

Як можуть покарати порушення комендантської години

За словами адвоката, за відмову від виконання законного розпорядження чи вимоги патруля можна отримати штраф, громадські чи виправні роботи, або ж арешт на 15 діб.

Якщо порушник чинить опір, то йому загрожує штраф у розмірі від 17000 до 34000 гривень, або позбавлення волі на строк до 5 років.

Як поводитися під час комендантської години на вулиці

Адвокат Джамал Стаценко дав рекомендації про те, як правильно поводитися на вулиці, якщо ви там опинилися під час комендантської години. Це може позбавити вас проблем.

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Підніміть руки вгору, не лізьте в кишені за документами

Не вигадуйте нічого. Скажіть правду: не розрахував час.

Паспорт бажано носити з собою паперовий або ID-карту (додаток Дія може не спрацювати)

Якщо ви на автомобілі:

Не зупиняйтесь посередині траси чи дороги

Доїжджай до найближчого блокпоста. Поясни, хто ти, куди прямуєш.

У тебе перевірять документи, машину, речі.

Якщо в районі небезпечно, тебе можуть попросити залишитись біля блокпоста до закінчення комендантської години.

Якщо дії проти тебе були неправомірними, дзвони по номеру гарячої лінії Міноборони та ЗСУ: 0800 50 04 42

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