Енергетики прогнозують, що графіки відключення світла 2 серпня взагалі не будуть застосвуватися. Однак ситуація може погіршитися. Щоб цього не сталося, українцям слід економити електрику та користуватися потужними електроприладами в денні години.

Про це повідомили в “Укренерго”, передають “Новини України – НСН”.

В компанії зазначили, що якщо ситуація зміниться, про це буде повідомлено додатково.

Що буде з графіками відключення світла 2 серпня – в Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

“2 серпня відключення не застосовуються. При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, причина покращення ситуації з графіками – зниження споживання через похолодання.

Також дефіцит зменшився через повернення двох блоків АЕС після ремонтів.

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