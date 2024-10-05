За прогнозами розвідки Британії, після захоплення Вугледара наступною ціллю стане Велика Новосілка у Запорізькій області.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Військова розвідка Великої Британії прогнозує, що після захоплення Вугледара Донецької області наступною ціллю окупантів стане населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області.

Про таке йдеться в огляді британського Міноборони за 5 жовтня.

У розвідці зазначили, що захоплення Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні 2024 року.

Розвідка Британії назвала наступну мету росіян після захоплення Вугледара

До кінця місяця російські військові практично оточили місто, що призвело до відступу українських військ.

Росія робила нерегулярні спроби захопити Вугледар протягом останніх двох років, зазнаючи при цьому великих втрат.

“Цілком імовірно, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка”, – зазначили у відомстві.

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