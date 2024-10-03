Вихід з Вугледара: що кажуть в ЗСУ, які можуть бути наступні цілі ворога

Вихід з Вугледара армії України стався вчора, 2 жовтня. Принаймні, саме у середу про це повідомили офіційно . А про те, що ми втрачаємо Вугледар, інформація надходила від аналітиків та військових вже досить давно.

Зараз деякі військовослужбовці заявляють, що наказу про вихід з Вугледару не було, а бійці приймали рішення самостійно, тому вихід був неорганізованим, через що багато втрат. В ЗСУ офіційно заперечують цю інформацію.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про це.

Отже, вчора, 2 жовтня, у мережі з’явився допис військовослужбовця Миколи Воронова такого змісту:

Вугледар пав.

Вугледар був приречений, врятувати його було неможливо.

А от людей врятувати можно було.

Але наказу про вихід так і не дали.

Всі в місті і довкола нього розуміли, що відлік йде на дні, а потім вже й на години, але наказу на відхід так і не надійшло.

Куди будемо відходити? А х@й його зна. Поки у ворога буде вистачати сил нас гнати – ми будемо сунутись назад. Не буду приймати участь в коментарях під цим дописом, не хочу ляпнути чогось зайвого. Пробачте.

Допис отримав великий резонанс. Його поширили у Фейсбуці тисячі людей – у тому числі військовий журналіст Юрій Бутусов.

Вихід з Вугледара: що кажуть в ЗСУ

Тим часом, у ЗСУ кажуть, що вихід із Вугледару був контрольованим, адже немає підтверджень захопленої техніки й полонених

Українські військові контрольовано вийшли з Вугледара на Донеччині, а росіяни були виснажені своїм наступом, щоб переслідувати українські війська й захопити техніку та полонених.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Ігор Тимочко заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, інфраструктура міста «дуже сильно» зруйнована, а проте там залишилося близько 100 людей, які відмовилися від евакуації.

Тимочко наголосив, що росіяни так і не змогли оточити місто, поки там перебували Сили оборони. Українські військові вийшли звідти, коли воно перестало виконувати роль фортифікацій через обстріли керованими авіабомбами.

Крім того, переваги висоти, на якій розташований Вугледар, «мінімізовані», каже військовий, адже українським військам вдалося зайняти позиції для оборони.

Також росіяни не підтверджують захоплення великої кількості української техніки та полонених: «Тобто ми можемо говорити, що відхід був централізований. Війська росіян на цьому напрямку були досить виснажені і не змогли швидко переслідувати Збройні сили».

Вугледар втрачено: що далі?

Коментуючи втрату Вугледара, авторитетний моніторинговий телеграм-канал «Миколаївський Ваньок» каже, що попереджав про такий сценарій ще місяць тому. А ситуація погіршувалася задовго до того.

Хід операції з виводу військ «Ваньок» коментувати не став. Але натякнув на те, що не було ухвалено певних рішень, які могли б забезпечити протидію атакам ворога. Також він заявив, що не розуміє, навіщо було робити кадрові зміни, коли все вже було погано, і розвалювати основну бригаду з середини.

Що ж до майбутніх напрямків наступу ворога, «Миколаївський Ваньок» прогнозує тиск на Донбасі і на Бердянському напрямку.

Вугледар був довгим часом важливим опорним пунктом, і тепер очевидне завдання у нас стабілізувати ситуацію, тому інтенсивність бойових дій на Курахівському напрямі зросте. Якщо дивитися на загальну картину, у росіян зараз 4 основних напрями на зараз: Курахівське, Покровське, Куп’янське та Лиманське напрямки. Також, найближчим часом очікуємо на спроби противника зайняти наші позиції на Бердянському напрямку (Новодарівка + Рівне). Збираються там 394 мсп, 336 обрмп та інші механізовані (і не особливо) шматки підрозділів. Завдання мають як завжди амбітні, особовий склад нагромадили, тому подивимося, що буде далі, – пише телеграм-канал

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