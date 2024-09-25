Армія РФ підступається до Вугледара з трьох боків – розвідка Британії

Армія РФ підступається до Вугледара з трьох боків і, ймовірно, рухатиметься далі.

Про це заявила розвідка Британії, передають «Новини України – НСН».

Армія РФ підступається до Вугледара з трьох боків

Британська розвідка заявила, що російські війська досягли нових успіхів в районі Вугледара Донецької області, та, цілком ймовірно, окупанти зараз загрожують місту з трьох боків.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у середу, 25 вересня.

Зазначається, що росіяни вже штурмують околиці міста, на які Росія неодноразово наступала з 2022 року.

За даними розвідників, цілком ймовірно, що окупаційні війська продовжать тиск на місто й протягом наступного тижня.

У центральній частині Донецької області російські війська ведуть бойові дії у східній частині Торецька та на південь від Покровська. При цьому вони повільно просуваються в районі Часового Яру.

Розвідники вважають, що окупанти можуть атакувати кілька цілей одночасно для того, щоб розтягнути українські сили. Однак це завадить Росії зосередити сили в одній точці фронту, щоб досягти більш значного ефекту.

На фото Вугледар – яким він був колись. Зараз це вже суцільні руїни.

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