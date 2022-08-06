Розмір штрафу за відсутність автомобільної аптечки в Україні

Відомо, що у кожному автомобілі мають бути певні предмети, відсутність яких тягне за собою штраф. Наприклад, вогнегасник. Українське законодавство передбачає також штраф за відсутність автомобільної аптечки

Якщо в автомобілі немає аптечки, то правоохоронці зазвичай складають адміністративний протокол за ч. 1 ст. 121 КУпАП (Управління автомобілем із технічною несправністю). Штраф за цією статтею – 340 гривень.

Проте деякі юристи зазначають, що відсутність аптечки не є технічною несправністю. Тому правильно це правопорушення кваліфікувати за статтею 125 КУпАП – Інші порушення правил дорожнього руху. Покарання за цією статтею – попередження.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На жаль, чи були прецеденти кваліфікації відсутності аптечки за статтею 125 КУпАП – не відомо. Зазвичай патрульні поліцейські в такому разі згадують статтю 121 КУпАП.

Слід зазначити, що водіям не потрібно зневажливо ставитись до аптечки. Вона не спосіб “позбутися” поліцейських, а реальний шанс на порятунок життя, адже в дорозі можуть бути різні непередбачувані ситуації.

У правильній аптечці повинні бути: перекис водню, джгут, антисептики для обробки рани, перев’язувальні матеріали, мазі або спреї від опіків, ранозагоювальні мазеві пов’язки, транспортні шини, охолоджувальний пакет, медичні препарати проти болю, нудоти, діареї, болі в грудях, запаморочення та ін. В ідеальній аптечці водія має бути близько 30 препаратів.

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