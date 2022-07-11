Від штрафу – до в’язниці: покарання за ігнорування тривоги хочуть посилити

Покарання за ігнорування тривоги хочуть посилити – у Верховну Раду внесли проект змін до Кримінального кодексу України щодо порушень законодавства у сфері цивільного захисту в умовах воєнного стану.

Пропонується ввести кримінальну відповідальність для посадових осіб підприємств.

Про це повідомляє NNS з посиланням на РБК-Україна.

Обґрунтування посилення норм

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №7546, з початку повномасштабної військової агресії, населені пункти України систематично зазнають ракетних ударів, а в прифронтових містах і селах – бомбардувань, артилерійських та мінометних обстрілів.

Разом з тим, чинним законодавством України у сфері цивільного захисту передбачений чіткий алгоритм поведінки громадян. Після отримання оповіщень, громадяни мають діяти відповідно до наданих інструкцій та правил цивільного захисту. Зокрема, припинити роботу та вжити необхідних заходів безпеки.

“Зважаючи на те, що ціллю ворога стають об’єкти цивільної інфраструктури, торгові центри, дитячі садочки та школи, після повідомлення про повітряну тривогу або іншу небезпеку, негайна зупинка роботи таких закладів з подальшою евакуацією людей, максимально допоможе зберегти людські життя”, йдеться в документі.

Кримінальна відповідальність за ігнорування тривоги

Проектом закону пропонується доповнити чинну редакцію Кримінального кодексу України новою статтею 270-2 та встановити кримінальну відповідальність:

за порушення вимог у сфері цивільного захисту, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації в умовах воєнного стану, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю людей, передбачивши покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривен або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк;

у випадку вчинення такого діяння повторно, або якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, передбачається покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Зараз за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлена адміністративна відповідальність – штраф до 5,1 тисяч гривень.

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