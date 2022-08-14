Роздача повісток: чоловікам дали пораду, аби їх не ловили на вулиці

Роздача повісток не означає, що всіх чоловіків призвуть до служби в армії. В ЗСУ дали поради чоловікам, аби їх не ловили на вулиці

У командуванні Сухопутних військ кажуть: вручати повістки за домашніми адресами військовозобов’язаних не ефективно через те, що люди можуть не відчиняти двері. Повістку можна вручати в будь-якому місці, не забороненому законодавством.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті novyny.live.

Він зазначив, що саме тому, начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей,

“Разом з органами поліції можна перевірити документи в кожного чоловіка, встановити особу та вручити повістку. Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година”, – говорить Горбач.

Що відбувається з чоловіками, яким вручили повістки на вулиці

Він підкреслив, що така роздача повісток не означає, що всіх цих чоловіків призвуть до ЗСУ.

“У 95% це роблять, щоб громадянин з’явився в територіальний центр і щоб там уточнили його військово-облікові дані. А потім він повертається додому”, – зазначає Горбач.

Він зауважив, що військово-облікові дані громадян постійно змінюються – у когось народжуються діти, хтось починає хворіти, а хтось здобуває освіту, одружується або розлучається. Все це постійно потрібно уточнювати.

“Якби військовозобов’язані самі подавали оновлені дані в територіальні центри, ніхто не ловив би їх на вулицях”, – продовжує Горбач..

Вручення повістки: покарання чи ні

Разом з тим, він погоджується, що в деяких випадках вручення повістки виглядає як покарання.

“Можливо, це й виглядає як покарання, – каже Горбач. – Але це не покарання. Просто деякі начальники територіальних центрів, скажімо так, шукають найефективніший спосіб вручити повістку. Ми ж не йдемо на рибалку в місце, де не ловиться риба? Так і тут. Тим більше те, що людина знаходилась в нічному клубі та порушила комендантську годину, не означає, що вона не свідома, має погані моральні якості або взагалі злочинець. Це може бути абсолютно адекватна людина. Просто не вона сама прийшла в територіальний центр, а її запросили”.

Те саме стосується чоловіків, які ще навесні евакуювалися на захід країни. За словами Горбача, за статистикою, таким людям вручили в рази менше повісток, ніж тим, хто зареєстрований в західних областях: “Хоча суб’єктивні враження можуть бути іншими”.

Раніше стало відомо, що міністр оборони України Олексій резніков засудив ідею вручення повісток як покарання за проступок. За його словами, це дискримінація.

Роздача повісток у громадських місцях — що кажуть військові