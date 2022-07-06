Росія планує провокації в Україні із застосуванням хімічної збої – які міста під загрозою

Росія планує провести провокації в Україні із застосуванням хімічної зброї – які міста під загрозою

При цьому москва направила в організацію із заборони хімічної зброї ноту про ніби то підготовку провокації з хімзброєю українських військових.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5ua.

рф має намір провести в Україні провокації із застосуванням хімічної зброї в Україні і знову звинуватити в цьому ЗСУ. Про це заявив представник росії Олександр Шульгін в ефірі одного з російських телеканалів.

За його словами, під загрозою можуть опинитися Миколаїв, Харків і вся Донецька область. При цьому він вказав, що москва направила в організацію із заборони хімічної зброї ноту про підготовку провокації з хімзброєю в Україні.

“Ми направили вже відповідну ноту в технічний секретаріат, повідомили про підготовлювані плани провокації в Миколаївці (Донецька область)”, – заявив Шульгін.

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