На ранок 15 червня Росія вивела один корабель із ракетами типу “Калібр” у Чорне море. Також ракетоносії є і в Азовському, і у Середземному морях.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

“В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 24 ракет.

А в Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 12 ракет.

Росія вивела ракетоносії і «Калібр» у Чорне море – яка ситуація на ранок 15 червня

Ситуація на фронті

Росія намагається використати перевагу у живій силі, техніці та підтримку з повітря. Незважаючи на інтенсивний ворожий натиск, ЗСУ дають окупантам жорстку та ефективну відсіч. За даними на вечір 14 червня, РФ активно атакує на Покровському напрямку, там у полон здалися росіяни.

В Інституті вивчення війни зазначають, що на фронті в Україні позиційні бої тривали в багатьох напрямках, але в Донецькій області фіксується просування окупантів поблизу Авдіївки, під Донецьком. При цьому ворог, проводячи там механізовані штурми, втрачає значну кількість бронетехніки.

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