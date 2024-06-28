У Повітряних силах заявили, що росія посилила розвідку дронами. Яка мета окупантів.

Про це розповідають «Новини України-НСН».

«Ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості», – речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Росія почала використовувати велику кількість розвідувальних дронів. Військові РФ шукають об’єкти на території України, зокрема енергетичні.

«Ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості», – зазначив речник.

Росія посилила розвідку дронами – у Повітряних силах назвали ціль ворога

Ілля Євлаш зазначив, що окупанти намагаються розвідати території, де знаходяться ті чи інші об’єкти, в тому числі енергетичні. Після цього росіяни намагаються уразити їх балістичними ракетами чи керованими авіаційними.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що за минулу добу на півдні та сході України сили ППО знищили 6 ворожих дронів. Серед них два ударні типу «Ланцет», а також розвідувальні Zala, SuperCam та «Орлан-10».

Тип ще одного розвідувального БПлА, який знищили ЗСУ, уточнюється.

Як відомо, окупанти за минулу добу чотири рази атакували Сумщину з АГС та безпілотниками, спричинивши цим 17 вибухів.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Джерело: Главком.

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