В “Укргіденерго” розповіли, чи вдасться росії підірвати Київську ГЕС і Канівську ГЕС і чим це загрожує в найгіршому випадку.

РФ не вдасться зруйнувати дамби Київської та Канівської гідроелектро станцій, як це було з Каховською ГЕС.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на генерального директора “Укргіденерго” Ігоря Сироту.

Як пояснив Сирота, найбільші українські гідроелектро станції майже неможливо зруйнувати ззовні. Для цього окупантам довелось би залетіти на територію України на літаках та скинути на них декілька авіабомб.

“Київська та Канівська ГЕС розташовані в центрі України, далеко від лінії фронту, тому авіація ворога навряд чи зможе наблизитися. Це вкрай малоймовірний сценарій. Каховську ГЕС вони змогли підірвати зсередини, тому що вона була ними окупована. Завезли туди сотні кілограмів вибухівки”, – додав він.

Росія погрожує підірвати Київську ГЕС – які можуть бути наслідки

За словами гендиректора “Укргіденерго” якби це сталось, то катастрофічних наслідків очікувати не варто, оскільки в найгіршому випадку це загрожуватиме “підтопленням підвалів в деяких районах Києва”.

“У разі значного пошкодження від ракет може статися спрацювання водосховища – люди в наближених населених пунктах залишаться без води. Але катастрофічних наслідків, як у Херсонській області, не буде. Кілька ракетних ударів в одне місце можуть пробити отвір у дамбі, звідки виходитиме вода. У Каховській ГЕС була практично зруйнована вся станція і 12 водозливних затворів. Це був дуже великий витік. Такого ракетними ударами досягти неможливо”, – пояснив Сирота.

Нещодавно представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Україна начебто має намір зруйнувати дамби Київської ГЕС та Канівського водосховища.

За її словами, Україна планує це зробити, щоб “знову вигадати історію” для міжнародної спільноти, звинувативши Росію у воєнних злочинах і попросити Захід про нову військову допомогу.

Міністерство закордонних справ України також відреагувало на заяву Захарової, відкидаючи ці безпідставні звинувачення як абсурдні.

Ще новини України: «Удари по греблям Київської ГЕС та Канівського водосховища»: навіщо Захарова зробила таку заяву