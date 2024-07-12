«Удари по греблям Київської ГЕС та Канівського водосховища»: навіщо Захарова зробила таку заяву

Офіційна представниця МІД РФ Марія Захарова заявила про «удари по греблям Київської ГЕС і Канівського водосховища, які нібито готує Київ, аби влаштувати «провокацію проти Росії».

Київ готує руйнування гребель Київської ГЕС та Канівського водосховища, це стане черговою цинічною провокацією проти РФ, – сказала Захарова

А російські пропагандисти вже підхопили тему і почали її розвивати.

«Удари по греблям Київської ГЕС та Канівського водосховища» – що стоїть за цими словами

З одного боку, це можна сприймати, як анонс терористичного акту РФ, яка вже зараз намагається виправдати себе в очах власних громадян та світу. Адже минулого разу, коли РФ заявляла про удар по Каховській ГЕС, який нібито готує Київ, вона сама врешті підірвала станцію і греблю. І це далеко не єдиний приклад подібної поведінки.

Але цього разу про «анонс» удару з боку РФ не йдеться, впевнені аналітики.

Зокрема, так вважають у Центрі протидії дезінформації, передають «Новини України – НСН».

Тут кажуть, що рф продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції «Мир», намагаючись залякати українців загрозою нових терактів.

Цими заявами кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність «миру будь-якою ціною», тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки росії.

Попри те, що заява захарової має вигляд спроби забезпечити росії алібі перед терактом, у рф немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева. Знищити ці об’єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною, – запевняють аналітики

Зазначимо, що інші експерти, коментуючи заяви Захарової, кажуть, що у випадку, якби такі руйнування дійсно сталися, наслідки були б катастрофічними – зокрема, для лівобережжя Києва.

І нам потрібно бути до цього готовими.

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