Відомо про плани росії атакувати українські АЕС. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, як цьому запобігти.

Він зазначив, що це включає декілька складових, серед яких посилення ППО, тиск через МАГАТЕ та найголовніше — примус.

Про це Михайло Подоляк сказав у коментарі “РБК-Україна” у середу, 25 вересня, передають “Новини України – НСН”.

Плани РФ атакувати українські АЕС

“І тому, безумовно, Росія такі плани розробляє. Це очевидно, ми ж бачимо, що вони постійно шукають додаткові геноцидні інструменти. Я підкреслюю — геноцидні, тому що це свідома дія, яка направлена на те, щоб позбавити людей можливості використовувати електроенергію, опалення і так далі”, — зазначив Подоляк.

Росія планує атакувати українські АЕС – Подоляк пояснив, як цьому запобігти

За його словами, запобігання ударів складається з декількох складових:

публічність — важливо публічно говорити про російський терори та юридично зафіксувати склад злочину, який Росія планує вчинити;

посилення ППО — важливо наполягати на суттєвому постачанні систем протиповітряної оборони та ракет до них;

тиск через МАГАТЕ, а також інші організації, які мають вплив на ринок ядерних технологій. У тому ж числі, йдеться про й про Індію та Китай.

“Але давайте тут будемо відвертими. РФ зупинить тільки примус. Тобто сила, тобто, ще раз, суттєве зростання кількості шкоди, яку Україна може завдавати на території РФ. Тобто суттєве збільшення масштабів війни на території Росії. Для цього необхідні нові відповідні інструменти, ви про це прекрасно знаєте”, — зауважив Подоляк..

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