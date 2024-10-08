Ворожі “Шахеди” знову пролітали біля Південноукраїнської АЕС. Збільшення таких випадків може свідчити про те, що росія може готувати удари по ядерній інфраструктурі України.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Енергоатом”.

Як повідомляється, у ніч з 6 на 7 жовтня два російських дрони були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Відстань прольоту “Шахедів” від ядерних об’єктів становила менше ніж 10 км.

Росія може готувати удари по ядерній інфраструктурі України – ознаку назвали в “Енергоатомі”

“Випадки фіксації російських БпЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі”, – наголошують в “Енергоатомі”.

У компанії зазначили, що “Енергоатом” надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

“Країна-агресорка робить ці кроки абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією”, – наголосив керівник “Енергоатому” Петро Котін.

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