Робота для дітей в Україні може стати доступнішою – змінять правила прийому на роботу неповнолітніх

В Україні робота для дітей може стати доступнішою. В уряді хочуть змінити правила прийому на роботу неповнолітніх

Неповнолітнім дозволять укладати трудові договори без згоди батьків із 14 років. Зараз підлітки можуть влаштуватися на легку роботу також з 14 років, однак лише за згодою одного з батьків або опікуна.

Про те, що і як має змінитись у працевлаштуванні дітей NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Робота для дітей з 14 років передбачена проектом закону “Про працю”, який уряд подав на погодження до Державної регуляторної служби.

Як зараз в Україні діти можуть влаштуватися на роботу?

КЗпП дозволяє приймати на роботу в Україні підлітків з 16 років. При цьому як виняток можуть дозволити працювати дітям з 15 років. Однак для цього буде потрібна згода одного з батьків або опікуна неповнолітнього.

При цьому є ще один виняток: на роботу можуть допустити і 14-річного підлітка. Але така праця обов’язково має бути легкою. Вона також допускається лише у вільний від навчання час. І обов’язково має бути згода одного з батьків або опікуна на таку роботу.

Як буде, якщо ухвалять закон?

Тепер, якщо законопроект проголосують, згода дорослих (батьків, опікунів) на працю неповнолітнього не вимагатиметься. Робота для дітей буде можлива з 14 років.

Роботодавець зможе укласти з підлітком так званий учнівський трудовий договір. Цим договором передбачено роботу паралельно з навчанням на робочому місці.

Такий договір можна укласти терміном до 6 місяців. При цьому роботодавець може укласти повторно такий самий договір з тим самим працівником лише через три роки після закінчення строку чинного учнівського договору. Якщо ж новий договір буде укладено раніше, ніж через 3 роки, то він уже вважатиметься безстроковим.

Крім того, такий договір може передбачати дуальну форму навчання підлітка. Тобто, його паралельне навчання секретам професії на робочому місці та навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

“У такому разі учнівський трудовий договір укладається на термін дії договору про навчання за дуальною формою здобуття освіти і може бути розірваний достроково у разі припинення договору про надання освітніх послуг”, – пишуть у проекті закону.

Дорослі все ж таки можуть втрутитися в трудовий договір підлітка з роботодавцем

Таке право передбачено у разі, якщо робота, на яку влаштувався підліток, може загрожувати його здоров’ю, або відповідає його інтересам. При цьому право на розірвання договору мають не лише батьки та опікуни, а й місцеві органи влади.

При цьому дорослі повинні надати обґрунтовані доводи, чому цей договір має бути розірваний.

Які правила діють при працевлаштуванні підлітків – робота для неповнолітніх