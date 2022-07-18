Які правила діють при працевлаштуванні підлітків – робота для неповнолітніх

Багато підлітків прагнуть раніше стати фінансово незалежними від батьків або просто поповнити сімейний бюджет. Вони намагаються влаштуватися працювати, особливо в літню пору – на канікулах. Робота для неповнолітніх в Україні не заборонена законом, однак є певні правила, які діють при працевлаштуванні підлітків

Існують певні правила працевлаштування такої категорії громадян, про яких потрібно знати як підліткам, так і тим, хто бере їх на роботу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Про ці правила розповілиу Державній службі з питань праці та в Міністерстві освіти і науки. Для різного підліткового віку є різні обмеження при працевлаштуванні. Зокрема, вони такі:

для підлітків 16-18 років обмежень немає;

для підлітків 15-16 років – згода на роботу одного з батьків або опікунів;

для підлітків 14-15 років – лише у вільний від навчання час, лише на легких роботах і лише за згодою одного з батьків або опікунів;

підлітки до 14 років не мають права працювати.

Водночас роботодавцям слід пам’ятати, що неповнолітніх працівників не можна завантажувати понад 50 годин на тиждень.

Під час роботи неповнолітнім заборонено:

працювати на небезпечних і шкідливих місцях;

працювати на важких та підземних роботах;

працювати понаднормово;

працювати у вихідні дні;

їздити у відрядження.

Законом передбачено також особливі умови прийому підлітків на роботу:

наявність обов’язкового медичного догляду;

спеціальний облік із зазначенням дати народження;

оплата праці без вікової дискримінації – на рівні дорослого працівника;

щорічна відпустка тривалістю у 31 робочий день.

При цьому під час воєнного стану тривалість відпустки може бути обмежена 24 днями.

Законом також передбачені додаткові гарантії для неповнолітніх при їхньому прийомі на роботу:

для них діє спеціальна квота на працевлаштування;

перше робоче місце закріплюється за ними на строк не менше двох років;

обмеження підстав для звільнення.

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