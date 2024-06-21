ПриватБанк зупинить операції з картками в ніч на 22 червня. Стала відома причина.

ПриватБанк проводитиме регламентні роботи в ніч на 22 червня. Операції з картками будуть зупинені до ранку.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на пресслужбу банку.

ПриватБанк зупинить операції з картками – відома причина

“У ніч на 22 червня ми проводимо планові регламентні роботи процесингового центру. Тож з 00:05 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками”, – йдеться в повідомленні.

У ПриватБанку зазначили, що також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

“Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин”,- додали у пресслужбі банку.

У ПриватБанку також розповіли, що процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками. Тому регламентні роботи потрібні, щоб збільшити потужності та безпеку операцій.

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