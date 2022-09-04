ПриватБанк зробив заяву заяву щодо зміни умов кредитування: що потрібно знати

Державний ПриватБанк повернувся до своїх колишніх умов кредитування. Він збільшив процентну ставку за кредитними картками. Банк каже, що таке повернення до колишньої кредитної ставки допоможе вижити як самому банку, так і його клієнтам. У тому числі і його позичальникам

Таке пояснення підвищення кредитної ставки банк дав у відповіді одній із клієнток на порталі minfin. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Жінка під ніком lusja звернулася до банку з претензією через те, що він збільшив процентну ставку за кредитною карткою. Вона каже, що мешкає у Краматорську – практично на лінії зіткнення. Місто постійно обстрілюють.

“Зруйновано будинки, школи, технікуми. Усі заводи закриті. Роботи немає. Я залишилася без роботи. Виїхати немає за що, хоч мер і каже евакуюйтеся. Джерел доходу немає. Виживаю за рахунок гуманітарної допомоги”, – розповідає свою ситуацію жінка.

Вона каже, що ще до війни оформила універсальну кредитну картку у ПриватБанку. Коли розпочалась війна, lusja на кредитні гроші накупила продуктів. Спочатку, коли були кредитні канікули, і навіть коли банк перервав канікули та запровадив кредитну ставку 1,7%, вона ще якось виконувала свої зобов’язання перед кредитором. Однак тепер із новою кредитною ставкою у розмірі 3,5% жінка не знає, чи зможе сплачувати свій борг.

Банк відповів своїй клієнтці, що розуміє ситуацію, в якій опинилася не лише вона, але й мільйони інших клієнтів. При цьому Приватбанк скільки міг, стільки надавав своїм клієнтам пільгові умови за кредитами. Однак тепер він змушений повернутися до колишніх умов кредитування, щоби зберегти можливість функціонувати, а також щоби підтримати економіку України.

“Повернення до стандартних умов дозволить ще більше підтримувати кредитування наших клієнтів та економіку України. Дозволить створювати нові можливості в кредитуванні нашим клієнтам. При цьому наш Банк один із небагатьох, який влітку пропонував нашим клієнтам додаткові умови щодо сплати щомісячних платежів по кредитній картці, а зараз ми повертаємось до стандартних умов”, – відповів ПриватБанк.

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