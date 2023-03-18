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ПриватБанк попередив клієнтів про відключення Приват24 – стала відома причина

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ПриватБанк попередив клієнтів про відключення Приват24 – стала відома причина

Приватбанк у ніч на 19 березня проводитиме регламентні роботи, у зв’язку з чим можуть бути недоступні операції з картками та додаток Приват24

Про це банк повідомив у Twitter, передає НСН.

Команда програмістів ПриватБанку має намір розпочати регламентні роботи відразу після опівночі – о 0:05 19 березня. Орієнтовно вони триватимуть упродовж трьох годин – до 3:05. Тобто, вже після третьої години ночі інтернет-банкінг знову має стати доступним для клієнтів ПриватБанку.

ПриватБанк попередив клієнтів про відключення Приват24

ПриватБанк попередив клієнтів про відключення Приват24 – стала відома причина

Регламентні роботи зумисне планують на нічний час, коли переважна більшість клієнтів міцно спатиме (якщо, звісно, агресивний сусід знову не влаштує нам повітряну тривогу), і коли гроші мало кому знадобляться.

Але дехто любить саме вночі проводити платежі і переказувати гроші родичам на картки. Крім того, комусь може вночі знадобитися готівка. Наприклад, якщо у пасажира квиток на нічний рейс, і йому треба терміново дістатися вокзалу на таксі. Тому українцям радять завчасно звечора запастися готівкою на випадок різних ситуацій.

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