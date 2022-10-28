Примусові відключення світла в Україні можуть скоротити за однієї умови

Після масового обстрілу росіянами енергетичних об’єктів України в країні 27 жовтня запровадили довгі примусові відключення світла. Це робиться для того, щоби стабілізувати енергосистему. Але є умова, завдяки якій можна уникнути таких довгих періодів без світла

ЇЇ озвучив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Як уникнути тривалого відключення світла

Якщо українці почнуть економити електроенергію, то вони допоможуть відновити об’єкти критичної інфраструктури. Тоді примусові вимкнення можуть скоротити.

Люди мають намагатися економити електроенергію, щоб у масштабах країни становило від 5 до 10 відсотків.

“Зараз робота йде над тим, щоб відключення тривали не чотири-п’ять годин, а півтори-дві. Ремонтні роботи зараз продовжуються, щоб у майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію”, – зазначив Герус. .

Зазначимо, що за екстрених аварійних відключень графіки не працюють.

Що сталося 27 жовтня

У ніч на 27 жовтня росіяни здійснили понад 6 атак іранськими дронами територією Київської області. Внаслідок атак з енергетичної інфраструктури у Києві та області виник дефіцит потужності у розмірі 30% споживання, тому запровадили тривалі відключення світла. Мільйон мешканців Києва залишився без світла на більш ніж 4 години.

Наприклад, деякі мешканці Голосіївського району не мали світла з 12.00 до 18.00, тобто 6 годин.

Наразі невідомо, коли стабілізується електропостачання.

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