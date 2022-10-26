Українцям пообіцяли справедливий графік відключень світла: що зміниться

В “Укренерго” обіцяють підготувати справедливий графік відключень світла, який рівномірно розподілять між усіма. Про це розповів керівник НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький під час телемарафону “Єдині новини”, повідомляє NNS, посилаючись на Апостроф.

Кудрицький зазначив, що в енергосистемі досі спостерігається дефіцит потужності, тому компанія надалі планує застосовувати графіки відключень. Однак, невдовзі вони зачеплять усіх, адже до цього вимикали енергію нерівномірно за різними регіонами.

“Ми знаємо, що ці графіки вже стали предметом обговорення. В деяких регіонах, на жаль, вони є нерівномірними – деякі споживачі мають доступ до електрики постійно, а деякі мають постійні відключення. Цього тижня ми дуже активно працюємо з обленерго, місцевими адміністраціями, ОП для того, щоб зробити ці графіки більш рівномірними і справедливо розподілити відключення”, – зауважив він.

Керівник НЕК “Укренерго” наголосив, що загалом заклики до громадян економити – не були марними.

“Ми бачимо в режимі реального часу результати економії. Навіть декілька відсотків економії енергії по всій енергосистемі допомагає нам її збалансувати. Тому ми дуже вдячні”, – додав посадовець.

Тим часом, «Укренерго» вже дало вказівку обленерго з приводу обсягу, на який потрібно обмежити споживання електроенергії серед українців. Про це йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці «Укренерго».

“Для підтримки стабілізаційної роботи енергосистеми Диспетчерського центру “Укренерго” надало операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання всіх категорій споживачів електроенергії в Північному, Центральному, Південно-Західному, Західному, Дніпровському та Південному регіонах України”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що обмеження споживачів необхідні для того, аби зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами російських військ.

Наголошується, що такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

26 жовтня в областях України продовжаться віялові вимкнення електропостачання для стабілізації роботи енергосистеми.

У Києві та області вимкнення почалися з 7:45. Графіки вимкнення в інших областях мають публікувати на сторінках обленерго.

Вимкнення мають тривати не більш ніж 4 години. Можлива похибка в межах 30-40 хвилин.

Графіки віялових відключень електроенергії можуть переглянути — Укренерго