Прожитковий мінімум в Україні – чи планують його збільшувати до кінця року

В Україні не планують скасовувати збільшення прожиткового мінімуму та соціальних виплат у зв’язку з війною. Про це розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович

За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, ймовірність того, що прожитковий мінімум збільшать буде не лише виконана, а й вчасно, дуже висока – 90%.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті BusinessUA.

Міністерка зазначила, що йдеться про:

підняття прожиткового мінімуму у грудні на 3,2%;

перерахунок соціальних виплат відповідно новому прожитковому мінімуму;

підвищення пенсій на 300 грн для людей віком від 70 років у жовтні;

встановлення нижньої планки для пенсіонерів віком від 70 років з повним страховим стажем на рівні не нижче 3 000 грн.

“Всі заплановані у бюджеті на 2022 рік підвищення будуть виконані. Я впевнена в цьому на 90%. Станом на сьогодні, ані перегляд їх, ані скорочення не плануються”, – розповіла Жолнович.

При цьому вона підкреслила: для того ж, аби все ж таки переглянути чи скоротити ці підвищення, необхідно “внести зміни до бюджету та відповідних нормативних актів”.

“А такі проєкти навіть не розглядаються та не обговорюються”, – запевнила міністерка.

Разом з тим, за словами голови ради Національного банку України Богдана Данилишина, для здійснення найбільш необхідних видатків українці розпродують валютні заощадження. Від початку війни чистий продаж валюти населенням на внутрішньому ринку склав 1,2 млрд доларів.

При цьому скорочення реальних заробітних плат по відношенню до довоєнного рівня становить 31%. Уряд же очікує, що за підсумками 2022 року скорочення реальних споживчих витрат населення становитиме 20%.

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