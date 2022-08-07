Коли в Україні підвищать прожитковий мінімум до реальної величини і як має зрости пенсія

Прожитковий мінімум, який зараз офіційно затверджено в Україні, навіть близько не відповідає його реальній величині. Реальна цифра, як мінімум, у 2,6 рази вище. Коли можуть підвищити прожитковий мінімум в Україні

В уряді не відмовилися від наміру підвищити офіційний ПМ до реального рівня. Але це стане можливим лише після війни.

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На грудень в Україні заплановано ще одне підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно, мають зрости максимальна та мінімальна пенсії, надбавки до пенсій за наднормативний стаж, а також інші виплати.

На сьогодні офіційний прожитковий мінімум навіть близько не відповідає реальному. Реальний – принаймні у 2,6 рази вище, каже Оксана Жолнович.

Тобто, якщо сьогодні середній офіційний прожитковий мінімум по країні становить 2508 гривень, то реальний ПМ дорівнює приблизно 6,5 тисяч. Причому мінімальна пенсія, яка прив’язана до ПМ, дорівнює навіть цьому середньому значенню, а прожитковому мінімуму для осіб непрацездатного віку. А він ще нижчий – 2027 гривень.

Незважаючи на те, що влада визнає величезну прірву між реальним ПМ та офіційним, все ж таки підвищувати його в грудні до реального розміру ніхто не має наміру. Для цього бюджет і близько не має коштів. На сьогодні навіть невелике заплановане підвищення і те видається проблематичним, каже Жолнович.

“Сьогодні у нас війна, і ми не можемо це відкинути, обійти і не враховувати. Усі витрати, які є, максимально спрямовуються насамперед на військові потреби… Та й закони математики ніхто не скасовував”, – наголосила міністр.

Тож у грудні ПМ, а разом із ним і мінімальна пенсія, зросте, у найкращому разі, до запланованих 2093 гривень. Однак на майбутнє влада не відмовляється від планів, які декларувала колишня міністр соцполітики Марина Лазебна – підвищити ПМ до розмірів реального.

Щоправда, для цього потрібно буде відв’язати від ПМ безліч інших виплат, пов’язаних із ним: штрафи, платежі за ліцензіями, а також зарплати і пенсії суддів. Адже, якщо залишити теперішню прив’язку до ПМ, то з новим його значенням виплати суддям також зростуть у 2,6 рази.

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