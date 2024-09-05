Проходження ВЛК є однією з процедур призову до лав ЗСУ під час загальної мобілізації. Як можуть покарати за ігнорування розпочатої процедури.

Загалом, існує два можливих види відповідальності за неявку за повісткою та ігнорування вже початого проходження ВЛК.

Про це розповів адвокат Богдан Пересада, передають «Новини України – НСН».

Наслідки припинення проходження ВЛК

Адвокат звертає увагу, що у разі ігнорування повістки на ВЛК військовозобов’язаного оштрафують від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400-5 100 гривень). Це передбачено статтею 210-1 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Проходження ВЛК — яке покарання загрожує за ігнорування розпочатої процедури

Якщо військовозобов’язаний вже почав проходити медичну комісію, але далі припинив відвідувати лікарів, то ТЦК може це розцінити, як спробу ухилення від призову. У воєнний час за це вже передбачена кримінальна відповідальність згідно зі статтею 336 ККУ. Максимальний термін ув’язнення сягає п’яти років.

Адвокат зазначає, що якщо особа не проходила медичну комісію, то можлива лише адміністративна відповідальність за неявку за повісткою.

Тобто, потрібно розуміти, що може бути й спроба притягнути до кримінальної відповідальності, але, спроба притягнути не означає, що така відповідальність буде.

Якщо ж така ситуація виникне, то буде потрібно звернутись до адвоката за правовою допомогою.

Богдан Пересада каже, що разом із цим остаточно сформованої практики щодо таких випадків на цей час немає.

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