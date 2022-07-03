Проба Манту у дітей – лікарі розповіли, кому обов’язково робити щеплення

У дітей імунна система лише формується, тому ще не готова опиратися багатьом інфекційним хворобам. Через це вони є дуже вразливими до зараження туберкульозною паличкою або ж мікобактерією. Для того, щоб виявити такі захворювання, застосовують пробу Манту

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Лікарі кажуть, що немовлята та малюки до двох років мають підвищений ризик розвитку туберкульозного менінгіту і розсіяних (дисемінованих) форм туберкульозу, з якими пов’язаний високий рівень смертності. Суттєво знижує ризик розвитку таких проявів щеплення вакциною BCG (БЦЖ).

Під час війни ризик інфікуватися мікобактерією зростає через стрес, погіршення умов життя та харчування, вимушене перебування у місцях скупчення людей у сховищах та під час евакуації, обмежений доступ до медичної допомоги тощо.

Симптоми туберкульозу у дітей

Фахівці кажуть, що важливо звернутися по меддопомогу у разі контакту дитини з людьми, які мають підозру на туберкульоз. Також виникають такі симптоми:

млявість, слабкість, порушення сну;

відсутність апетиту;

неможливість сконцентруватися на грі або навчанні;

втрата або поганий набір ваги;

неприродна блідість шкіри;

кашель (переважно сухий, що не припиняється протягом 2-3 тижнів);

невисока, але тривало підвищена температура (37-38 градусів);

нічне спітніння.

Як виявити захворювання

Зокрема, для ранньої діагностики прихованої туберкульозної інфекції у дітей застосовують туберкулінову пробу (пробу Манту) або тест виявлення гамма-інтерферону (квантифероновий тест).

Також після появи симптомів для діагностики застосовують швидкий молекулярний тест (GeneXpert) та рентгенологічне дослідження.

Кому потрібно проводити пробу Манту

Фахівці зазначаються, що проба Манту не рекомендується проводити всім дітям, а лише тим, хто в групі ризику.

Окрім того, пробу Манту проводять перед щепленням вакциною BCG дітям, старше за два місяці та не щепленим вакциною BCG у пологовому будинку. У цьому разі щеплення BCG здійснюється за негативного результату проби Манту.

До того ж новонародженим або малюкам до двомісячного віку щеплення проти туберкульозу проводяться без попередньої проби Манту.

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