ПриватБанк згортає свою бонусну програму: що буде із залишком коштів на рахунках

ПриватБанк не нараховуватиме бонусів при безготівкових розрахунках за покупки у торгових мережах. Банк вирішив згорнути свою бонусну програму “Бонус+” із 1 травня – як розпорядитися залишками коштів

У фінустанові вирішили, як вчинять із грошима, що залишилися на бонусних рахунках українців.Про це Приватбанк повідомив на своїх інтернет-платформах. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У банку дали можливість власникам бонусних рахунків до 1 травня розпорядитися грошима, які накопичилися там, на свій розсуд. Вони можуть витратити накопичені суми при покупках у магазинах-партнерах програми “Бонус+”. Однак власники рахунків також можуть по-іншому розпорядитися своїми накопиченнями.

“До кінця місяця ви можете переказати гроші з рахунку “Бонус+” на потреби ЗСУ в Приват24: Добро — Підтримка ЗСУ. Або використати накопичені бонуси в мережі магазинів-партнерів “Бонус+” на свій розсуд. Вже з 1 травня програма не працюватиме”, – Повідомляє прес-служба

При цьому банк також повідомляє, що всі кошти, що залишилися на бонусних рахунках клієнтів, буде перераховано на підтримку української армії. Нині сума цих коштів становить близько 600 мільйонів гривень.

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