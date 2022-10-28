Правила виїзду за кордон для людей з інвалідністю змінили – які документи потрібні

Кабмін вніс зміни до Правил перетину державного кордону для людей з інвалідністю. Які документи потрібні

Про це повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, передає NNS

Так, новою постановою виключено із переліку документів, що дають право на перетин кордону особам з інвалідністю, довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією згідно з формою первинної облікової документації № 157-1/о.

Цей тип довідки названий таким, що не містить даних, що дозволяють ідентифікувати особу під час перетину кордону.

Чому не всіх українців з інвалідністю випускають за кордон

За яких умов чоловіки, що супроводжують людей з інвалідністю можуть виїхати за кордон — пояснює ДПСУ