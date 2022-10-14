Чому не всіх українців з інвалідністю випускають за кордон? У Держприкордонслужбі назвали причини.

Особи з інвалідністю не можуть залишити територію України, якщо їхні документи, що підтверджують цю інвалідність, було видано закордоном.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

Крім того, за даними Державної прикордонної служби, в Україні особам, які мають третю групу інвалідності, дозволили мобілізуватися на військову службу за власним бажанням. Якщо такі особи стають військовослужбовцями, вони не підлягають виїзду за кордон на загальних засадах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.

Особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон за наявності одного з цих документів:

довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії (форма первинної облікової документації № 157-1/о);

посвідчення, що підтверджує цей статус;

пенсійного посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Яка ще категорія українців не зможе виїжджати за кордон під час війни