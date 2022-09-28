За яких умов чоловіки, що супроводжують людей з інвалідністю можуть виїхати за кордон – пояснює ДПСУ

Стало відомо, за яких умов чоловіки, що супроводжують людей з інвалідністю можуть виїхати за кордон. З 27 вересня для цієї категорії громадян почали діяти нові правила.

Їх ухвалив Кабмін 10 вересня 2022 року. Про це NNS дізнався з повідомлення Держприкордонслужби.

Тепер чоловіки від 18 до 60 років, які супроводжують дітей з інвалідністю, можуть перетинати кордон необмежену кількість разів. До цього виїжджати їм з країни дозволялося лише один раз на момент дії воєнного стану. Окрім того, чоловіки тепер можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю або певним переліком захворювань, яких вони доглядають, навіть якщо вони знаходяться не в Україні. Але діти мають перебувати на консульському обліку в українському диппредставництві.

Громадяни України, які підлягають мобілізації, повинні повернутися з-за кордону не пізніше за осіб, яких вони супроводжували при виїзді з країни.

За яких умов чоловіки можуть виїхати за кордон: 8 винятків