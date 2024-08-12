Пожежа на ЗАЕС – чи були радіоактивні викиди розповіли у Міненерго

11 серпня сталася пожежа на ЗАЕС. У Міністерстві енергетики розповіли про рівень радіоактивніх викидів.

Заступниця глави Міненерго зазначила, що на Запорізькій АЕС внаслідок пожежі можливі пошкодження градирні та іншого технологічного обладнання.

Внаслідок пожежа на території станції перевищення рівня радіоактивних викидів та скидів не фіксується.

Про це заявила заступниця глави Міненерго Світлана Гринчук, передають «Новини України – НСН».

«Вчора новини були тривожні із ЗАЕС, оскільки близько 20-ї години на території атомної станції окупанти влаштували пожежу на об’єкті технічного водопостачання. І внаслідок цього можливі пошкодження градирні та іншого технологічного обладнання. Однак тими засобами, якими володіємо ми, тобто системами моніторингу, поки що не зафіксовано ніяких викидів або скидів радіоактивних речовин», – зазначила Гринчук.

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Застпуниця глави Міненерго також додала, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) своєю чергою теж підтвердило незмінний рівень радіації на території Запорізької атомної станції. Згідно з повідомленням МАГАТЕ, аби встановити обставини та причини пожежі місія Агентства звернулась до окупантів, щоб ті негайно пустили їх до градирні, де спалахнув вогонь.

Як відомо, 11 серпня на території Запорізької АЕС сталася пожежа. У МАГАТЕ заявили, що експерти організації стали свідками сильного диму у північній частині станції, передували цьому чисельні вибухи. Там припустили, що росіяни запустили по градирні дрон.

«Енергоатом» повідомляв, що пожежу на Завпорізькій атомній електростанції вдалось загасити, а її причиною була недбалість росіян. Наразі там не зафіксували перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин.

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