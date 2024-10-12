В Україні надсилають повістки поштою. Такі повістки мають бути відправлені рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому лист має містити 2 спецпозначки.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Відповідні норми передбачені постановою Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2024 року № 1147 “Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв’язку”.

Так, відтепер повістки, що будуть вручатись поштарями, матимуть дві позначки: “Повістка ТЦК” та “Вручити особисто”.

У тексті документа зазначено, що замовні листи з позначкою “Повістка ТЦК” під час доставлення за вказаною адресою вручатимуться особисто адресату (одержувачу).

Повістки поштою повинні містити дві спеціальні відмітки — на що звертати увагу

Якщо ж одержувач відсутній у цей час за адресою, яка зазначена на листі (адреса, яку військовозобов’язаний залишав при оновленні військово-облікових даних), то працівник пошти повинен зателефонувати одержувачу або ж вкласти у поштову скриньку повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою “Повістка ТЦК”.

Ця ж постонова визначає, що військовозобов’язана особа зобов’язана впродовж трьох днів з’явитися у відділення пошти та отримати рекомендований лист.

Якщо одержувач з якоїсь причини цього не зробив або ж просто проігнорував вимогу, працівник пошти робить відмітку “адресат відсутній за вказаною адресою”.

Це засвідчується підписом поштаря і відбитком поштового пристрою. Не пізніше наступного робочого дня рекомендований лист повертають до ТЦК.

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