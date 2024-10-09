Кабінет міністрів України запровадив зміни до процесу вручення повістки поштою. Про що йдеться.

Повістка про виклик або оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням. Також представник пошти зобов’язаний вручити повістку до ТЦК та СП особисто адресату.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1147 від 8 жовтня, передають “Новини України – НСН“.

“Рекомендовані листи з позначкою “Повістка ТЦК” під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу)”, — йдеться у постанові.

Якщо ж за зазначеною на рекомендованому листі адресою одержувача нема, то працівник пошти інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою “Повістка ТЦК”.

Зміни до процесу вручення повістки поштою – про що треба знати

Також згідно з документом Кабміну, у разі, коли протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат не з’явився для отримання цього листа, то працівник пошти робить спеціальну позначку “адресат відсутній за зазначеною адресою”. Ця позначка засвідчується його підписом та проставленням відбитка пошти і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника.

Якщо ж повістку з позначкою “Повістка ТЦК” отримав зазначений адресат, то він має підтвердити це своїм підписом, де вкаже своє прізвище та ініціали або ім’я та прізвище.

“У разі коли адресат відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою “Повістка ТЦК”, працівник пошти робить позначку “Адресат відмовився” і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його відправнику”, — йдеться у постанові Кабміну.

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