В Україні термін явки до ТЦК скоротили. Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на постанову від 1 жовтня 2024 р. № 1134.

Раніше діяла норма, за якою термін явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області, протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.

Термін явки до ТЦК за повісткою скоротили – деталі постанови Уряду

Надсилання повісток поштою

Як ми розповідали раніше, повістки поштою передбачені всім військовозобов’язаним — це не залежить від того, чи оновили вони свої дані.

Надсилання повісток поштою передбачено постановою Кабінету Мінісрів України №560.

“Громадянам, які оновили дані, повістка надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили свої дані, вона надсилається на адресу реєстрації. Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних Оберіг. Вона підтягується туди з різних реєстрів”, — розповів речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.

Як зауважив Істомін, повістки поштою слугують більше для розшуку громадян. Це дозволяє зекономити час та задіювати менше особового складу.

“Повістка поштою передбачена всім військовозобов’язаним громадянам. Незалежно від того, оновлювали вони дані чи ні. Це може бути повістка для проходження лікарської комісії, це може бути повістка на відправку до навчального центру, якщо в нього всі дані уточнені і є інформація про те, що людина придатна за стан здоров’я і не має відстрочки”, — сказав Істомін.

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