Повірка лічильників має здійснюватись своєчасно. Для кожного виду лічильника встановлено міжповірочний інтервал. Як часто це треба робити, хто має право проводити перевірку і ким оплачується послуга..

Всі засоби обліку повинні своєчасно проходити метрологічну повірку, з урахуванням встановлених міжповірочних інтервалів. Відповідну процедуру можуть проводити тільки уповноважені організації.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Держпродспоживслужбу.

У відомстві зауважують, що в паспорті вузла обліку або в особистому кабінеті споживача на офіційному вебпорталі постачальника послуги має бути вказана дата повірки. Зокрема, повірка лічильника води здійснюється кожні 4 роки.

Хто має право здійснювати повірку лічильників?

Тільки уповноважені організації можуть проводити повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації:

наукові метрологічні центри, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;

наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки відповідних засобів.

Повірка лічильників – за чий рахунок проводиться і хто має право здійснювати

За чий рахунок має здійснюється повірка?

Згідно з Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність” визначено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором.

Як фіксуються результати

У Держпродспоживслужбі інформують, що відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів:

позитивні результати повірки лічильників засвідчують відбитком повірочного тавра на засобі вимірювальної техніки чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку за встановленою формою;

для лічильників, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність.

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