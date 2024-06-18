У Мінцифри розповіли, що незабаром в Дії з’явиться послуга е-бронювання.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Powerup Ukraine conference, передають Новини України – НСН з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

“За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний”, – сказав він.

Послуга е-бронювання незабаром з’явиться у Дії – Федоров

За його словами, послугу електронного бронювання буде запущено через “Дію” в розділі для бізнесу

Як працюватиме е-бронювання

Спочатку Міністерство економіки через портал “Дія” створить “Єдиний перелік державних органів, які мають право бронювати працівників”. Після цього керівники відповідних підприємств та установ подаватимуть списки працівників для бронювання через застосунок.

Після перевірки даних про військовий облік та офіційне працевлаштування Міністерство економіки ухвалюватиме рішення щодо підтвердження бронювання.

У разі позитивного рішення, військовозобов’язаний зможе отримати витяг – документ, що підтверджує відстрочку від призову. Для цього заброньований повинен особисто подати заяву через портал “Дія”.

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