Польща змінить правила в’їзду та виїзду для українців. Штампи ставити не будуть. Що ще відомо.

Уряд Польщі ухвалив законопроект про приєднання до системи в’їзду/виїзду (EES). Ця ініціатива, розроблена Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, спрямована на гармонізацію польського законодавства з нормами ЄС щодо перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони громадянами третіх країн.

Про це повідомляє inPoland, рередають “Новини України – НСН”.

Система EES, яка поширюється на всіх громадян третіх країн з правом короткострокового перебування (до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду), має на меті не лише підвищити безпеку громадян ЄС, а й оптимізувати процес прикордонного контролю. Вона застосовуватиметься однаково до всіх іноземців поза Євросоюзом, незалежно від того, чи перетинають вони кордон за візовим режимом, чи користуються безвізовим режимом для короткострокових поїздок.

Нововведення передбачає створення єдиної бази даних про в’їзд та виїзд громадян третіх країн, включаючи інформацію про можливі відмови у в’їзді. Ця система автоматично розраховуватиме дозволений термін перебування іноземця на території Шенгенської зони, що значно спростить контроль за дотриманням правил перебування.

Польща змінить для українців правила в’їзду та виїзду: подробиці

Однією зі змін для подорожуючих стане відсутність традиційних штампів прикордонників при перетині кордону. Доступ до даних EES буде надано ключовим державним установам та уповноваженим особам, включаючи:

суди,

прокуратуру,

воєвод,

прикордонну службу,

керівництво відділу у справах іноземців,

поліцію,

Національну податкову адміністрацію.

Це забезпечить комплексний підхід до управління міграційними процесами та підвищить ефективність контролю за дотриманням правил перебування іноземцями.

Зазначається, що ця система діятиме у всіх країнах ЄС, а запуск її очікується з 10 листопада 2024 року.

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