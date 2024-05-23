В Україні діятимуть погодинні відключення світла 23 травня. Це стосуватиметься як населення, так і промислових споживачів

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго“.

“Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00”, – пише компанія.

Обмеження діятимуть через прогнозовану щільну хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

“Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр “Укренерго” щовечора доводить до кожного обленерго”, – додали в “Укренерго”.

Погодинні відключення світла 23 травня – як і для кого будуть діяти

Ситуація в енергосистемі

Після відносно спокійної зими росія розпочала нову хвилю ударів по об’єктах української енергетики, причому вона виявилася потужнішою та точнішою, ніж у 2022 році, а наслідки – більш руйнівними.

Лише за дві атаки росіяни пошкодили близько 80% теплових електростанцій та більше половини гідроелектростанцій.

Крім Харкова, населення поки що повною мірою не відчуло на собі наслідків атак – були лише локальні аварійні відключення. Але вже влітку, коли рівень споживання зросте, а згодом і взимку, відключення можуть стати постійними.

Обмеження енергопостачання в Україні діють як для промисловості, так і для побутових споживачів.

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