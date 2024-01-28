Підвищена загроза ударів з Чорного моря – скільки “Калібрів” на бойовому чергуванні розповіла Гуменюк

Існує загроза ударів з Чорного моря. Наталя Гуменюк розповіла, скільки ракетоносіїв знаходиться на бойовому чергуванні

На бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря залишаються два підводних човни з 8 ракетами типу “Калібр”

Про це заявила керівниця пресцентру оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк у телемарафоні, повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

“В акваторії Чорного моря корабельне угруповування ворога дещо скоротилося. Надводні ракетоносії вночі були заведені в пункти базування “На бойовому чергуванні залишаються два підводних човни (це вісім ракет типу “Калібр”) готових до застосування”, – сказала Гуменюк.

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Також спікер розповіла, що підводні ракети важче виявити, тому не потрібно ігнорувати сигнали повітряних тривог.

“Нагадаю, що виявлення пусків з підводних човнів дещо ускладнено: ракети в такому випадку прямують дуже низько над водою і їх зафіксувати дуже важко. Отже, між виявленням повітряної цілі й безпосереднім ударом може пробути всього кілька хвилин. Тому в такому випадку до сигналів повітряних тривог треба ставитись дуже уважно і реагувати”, – заявила Гуменюк.

Раніше, Наталія Гуменю повідомляла про загрозу ракетоносіїв в Чорному морі. Ризик небезпеки дуже високий

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що РФ протягом тривалого часу тримає в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні різну кількість ракетоносіїв.

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