Пережиток СРСР – у школах можуть скасувати вручення золотих і срібних медалей

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Наталія Піпа, секретарка Комітету з питань освіти, науки та інновацій, зазначила, що кількість медалістів зросла, але рівень знань випускників знизився через ковід та війну.

Піпа зазначила, що “цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах…”.

Нардеп також зазначає, що такі зміни дадуть можливість зекономити у бюджеті кошти, які передбачали на виготовлення цих медалей.

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“Школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться, власними відзнаками”, – вважає народна обраниця.

Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов на початку цього року повідомив, що торік держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей для відзначення випускників.

Горбачов також запитував українців: “Яке значення має медаль для учня, батьків, педагогів та закладів освіти? Це моральне заохочення для успішних українських випускників, чи все ж це спадок радянщини?”. При цьому він зазначив, що медалі не дають переваг при вступі до вишу.

Українці натомість висловили різні думки щодо цього. Одні вважають, що медалі є моральною компенсацією за досягнення на олімпіадах та конкурсах, інші вважають, що такі відзнаки учням не потрібні, адже головне – знання.

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