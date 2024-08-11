Україна завершила участь в Олімпіаді-2024. Вже відомо, який результат.

Про це «Новини України – НСН» розповідають з посиланням на Суспільне.Спорт.

Україна завершила участь в Олімпіаді-2024 – який результат

Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024 з 12 медалями – 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.

Три золоті нагороди на Іграх у Парижі — це найкращий результат України за 12 років на рівні Олімпійських ігор.

Яке місце у України і хто здобув медалі?

Україна завершила свій виступ на Олімпійських іграх 2024 у Парижі, посівши 22 місце серед 83 країн. Медалі здобули:

Жіноча збірна з фехтування на шаблях, у яку входили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова.

Ярослава Магучіх — легка атлетика, стрибки у висоту. Олександр Хижняк — бокс, до 80 кг.

Сергій Куліш — стрільба з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів.

Ілля Ковтун — спортивна гімнастика, вправи на паралельних брусах.

Парвіз Насібов — греко-римська боротьба, до 67 кг.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок — веслування у каное-двійка на 500 метрів.

Ірина Коляденко — вільна боротьба, до 62 кг.

Ольга Харлан — фехтування на шаблях, особиста першість.

Ірина Геращенко — легка атлетика, стрибки у висоту.

Михайло Кохан — метання молота.

Жан Беленюк — греко-римська боротьба, до 87 кг.

Нижче на інфографіці імена, фото переможців та медалі, які вони завоювали.

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