Україна завершила участь в Олімпіаді-2024. Вже відомо, який результат.
Про це «Новини України – НСН» розповідають з посиланням на Суспільне.Спорт.
Україна завершила участь в Олімпіаді-2024 – який результат
Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024 з 12 медалями – 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.
Три золоті нагороди на Іграх у Парижі — це найкращий результат України за 12 років на рівні Олімпійських ігор.
Яке місце у України і хто здобув медалі?
Україна завершила свій виступ на Олімпійських іграх 2024 у Парижі, посівши 22 місце серед 83 країн. Медалі здобули:
- Жіноча збірна з фехтування на шаблях, у яку входили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова.
- Ярослава Магучіх — легка атлетика, стрибки у висоту. Олександр Хижняк — бокс, до 80 кг.
- Сергій Куліш — стрільба з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів.
- Ілля Ковтун — спортивна гімнастика, вправи на паралельних брусах.
- Парвіз Насібов — греко-римська боротьба, до 67 кг.
- Людмила Лузан та Анастасія Рибачок — веслування у каное-двійка на 500 метрів.
- Ірина Коляденко — вільна боротьба, до 62 кг.
- Ольга Харлан — фехтування на шаблях, особиста першість.
- Ірина Геращенко — легка атлетика, стрибки у висоту.
- Михайло Кохан — метання молота.
- Жан Беленюк — греко-римська боротьба, до 87 кг.
Нижче на інфографіці імена, фото переможців та медалі, які вони завоювали.
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