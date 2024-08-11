Заключний день Олімпіади 11 серпня: як виступатимуть українські спортсмени і коли закриття

Сьогодні, 11 серпня, заключний день Олімпіади у Парижі.
З посиланням на НОК України розповідаємо, я виступатимуть українські спортсмени у неділю і о котрій годині церемонія закриття.
Заключний день Олімпіади: як виступатимуть українські спортсмени
Сьогодні, 11 серпня, у 16-й — заключний день ХХХІІІ Олімпійських ігор у Парижі🇫🇷 буде змагатися 1 представник національної збірної України.
А саме:
- Вільна боротьба, 12:00 — чоловіки, в.к. до 97кг, втішна сутичка: Муразі Мчедлідзе
Коли церемонія закриття Олімпіади
Церемонія закриття ХХХІІІ Олімпійських Ігор у Парижі розпочнеться о 22:00
Трансляція: на сайті та телеканалі Суспільне, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).
Україна із 12 нагородами посідає 21 позицію в медальному заліку Олімпіади-2024.
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