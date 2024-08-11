Заключний день Олімпіади 11 серпня: як виступатимуть українські спортсмени і коли закриття

Сьогодні, 11 серпня, заключний день Олімпіади у Парижі.

З посиланням на НОК України розповідаємо, я виступатимуть українські спортсмени у неділю і о котрій годині церемонія закриття.

Заключний день Олімпіади: як виступатимуть українські спортсмени

Сьогодні, 11 серпня, у 16-й — заключний день ХХХІІІ Олімпійських ігор у Парижі🇫🇷 буде змагатися 1 представник національної збірної України.

А саме:

Вільна боротьба, 12:00 — чоловіки, в.к. до 97кг, втішна сутичка: Муразі Мчедлідзе

Коли церемонія закриття Олімпіади

Церемонія закриття ХХХІІІ Олімпійських Ігор у Парижі розпочнеться о 22:00

Трансляція: на сайті та телеканалі Суспільне, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).

Україна із 12 нагородами посідає 21 позицію в медальному заліку Олімпіади-2024.

Ще новини України: 11 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини