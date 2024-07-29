Україна здобула першу бронзову медаль на Олімпійських іграх – 2024. 29 липня її здобула Ольга Харлан.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на «Суспільне.Спорт».

Ольга Харлан виграла «бронзовий» матч особистого турніру з фехтування на шаблях. У Парижі серед шаблісток стартували три українки. В першому раунді основної сітки вибули – Аліна Комащук та Олена Кравацька. Ольга Харлан пройшла далі.

Україна здобула першу медаль на Олімпійських іграх – 2024

Виступ на Олімпійських іграх Ольга Харал почала з трьох впевнених перемог. Вона фехтувала за місце у фіналі з другим номером світового рейтингу Сарою Бальцер.

У «бронзовому» фіналі суперницею Ольги Харлан була кореянка Чой Себін. Її спортсменка з України перемогла з рахунком з рахунком 15:13.

Таким чином Ольга Харлан здобула першу медаль для України на Олімпійських іграх – 2024. Ця медаль стала п’ятою у кар’єрі спортсменки. Ольга Харлан повторила олімпійський рекорд України, який належав плавчині Яні Клочковій, — п’ять медалей.

Сьогоднішня медаль Ольги Харлан стала восьмою в історії Олімпійських ігор з фехтування в історії України

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