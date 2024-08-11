Міністерство освіти і науки України затвердило Рекомендації щодо оцінювання результатів досягнень здобувачів освіти відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. Як виглядає новий табель результатів навчання учнів 5-9 класів.

У відповідному документі окреслено підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5 – 9 класів. Також в документі запропоновано форму учнівського Свідоцтва досягнень.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

МОН затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів 5 – 9-х класів

Рекомендації визначають:

загальні критерії оцінювання (визначають загальні підходи до встановлення результатів навчання учнів);

критерії оцінювання за освітніми галузями.

Вказується, що критерії оцінювання мають 4 рівні. Так, кожний наступний охоплює вимоги до попереднього й додає нові. При цьому, один рівень складається з 3 балів, які в сумі дають 12.

початковий (1–3 бали);

середній (4–6 балів);

достатній (7–9 балів);

високий (10–12 балів).

У рекомендаціях надається опис кожного бала шкали оцінювання.

Новий табель результатів навчання учнів 5 – 9 класів – у МОН показали, як він виглядає

Окрім того, у документі запропоновано форму учнівського Свідоцтва досягнень. За потреби, школи можуть вносити в нього зміни, аби воно якнайліпше відповідало освітній програмі закладу освіти та потребам учнівства.

Зазначається, що Свідоцтво досягнень складається з двох частин:

1. Характеристика навчальної діяльності. Власне, тут учителі оцінюють рівень сформованості наскрізних умінь в школярів наприкінці навчального року. Йдеться про розуміння прочитаного, висловлення власної думки, критичне і системне мислення, ініціативність тощо. Оцінок у цьому розділі нема.

2. Характеристика результатів навчання. У цьому розділі виставляють бали за навчальні предмети / інтегровані курси щосеместрово й за рік.

На сайті МОН прикріпили також форму Свідоцтва досягнень. Вона доступна за покликаннями – (.docx, .pdf).

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що підходи до оцінювання в різних класах закладу загальної середньої освіти можуть мати відмінності, спрямовані на реалізацію освітньої програми закладу освіти та автономії вчителя.

Джерело: 24 освіта.

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