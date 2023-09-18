Україна традиційно здійснює перехід на зимовий час в жовтні. Таким чином збільшується проміжок денного часу та збільшується раціональність використання електроенергії. Коли саме переводити годинники у цьому році

Українцям розповіли, коли потрібно буде переходити на зимовий час 2023 року.

Про це повідомляє НСН з посиланням на «Хвиля».

Так, стрілки годинника в Україні переводять двічі на рік – восени та навесні. Це відбувається для відповідності біологічного часу календарному та економії електроенергії. Зокрема, на літній час українці переходять в останню неділю березня о 3 годині ночі. А ось на зимовий час переходять у останню неділю жовтня о четвертій годині ранку.

Таким чином, українці переведуть стрілки годинника на годину назад 29 жовтня о 4:00.

Це відбувається у неділю, щоб люди могли легше звикнути до нового часу. При цьому слід пам’ятати, що час у старих мобільних телефонах і механічних годинниках потрібно переводити самостійно.

Перехід на зимовий час – коли саме переводити стрілки годинника у 2023 році

Історія переходу на зимовий час

Вперше практику переведення годинників двічі на рік упровадили у Британії в далекому 1908 році. До нас тенденція раціонального використання часу дійшла набагато пізніше, а саме у 1981 році.

Вже за часів незалежності, у 1996 році, рішенням Кабінету міністрів було регламентовано перехід на “літній” та “зимовий” час на державному рівні.

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Переведення часу найбільш шкідливе для літніх людей, адже вони сприймають навіть невеликі зміни значно важче ніж молодші люди.

Також багато проблем виникає у людей, що звикли жити за графіком та лягають й встають з ліжка приблизно в один й той самий час.

Лікарі радять заздалегідь намагатися трошки раніше лягати та раніше вставати з ліжка, аби перехід на “зимовий” час був якомога безболісним.

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