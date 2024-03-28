Перехід на літній час в Україні – якою буде різниця у часі з іншими країнами

Цими вихідними Україна здійснить перехід на літній час. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед о 03:00 за київським часом у ніч з 30 на 31 березня. Якою буде різниця у часі з іншими країнами

Разом з Україною годинники переведуть близько 70 країн світу. Приблизно 135 країн або ніколи цього не робили, або вже перестали. Детальніше про те, якою тоді буде різниця у часі розповідає НСН з посиланням на LifeStyle 24.

Перехід на літній час: різниця з іншими країнами

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року, Україна переводить годинники двічі на рік: восени та навесні. Так не лише день стає довшим, але й економиться електроенергія.

У суспільстві вже давно точаться дискусії, що пора відмовлятися від такої практики. Люди, зокрема, кажуть, що вона погано впливає на самопочуття та збиває розпорядок дня. Однак депутати Верховної Ради України поки не ухвалили відповідний законопроєкт: №4201 “Про обчислення часу в Україні”.

Коли 31 березня в Україні буде 8:00 ранку, то в інших країнах так:

08:00 – Молдова, Румунія, Естонія.

07:00 – Іспанія, Німеччина, Чехія, Угорщина, Словаччина, Польща.

06:00 – Ірландія та Великобританія.

Перехід на літній час спеціально відбувається вночі на вихідних, щоб організму було легше адаптуватися до змін. Великих труднощів не виникає й через те, що у сучасній техніці година переводиться автоматично. Вручну це потрібно буде робити, якщо маєте механічний годинник або кнопковий телефон.

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