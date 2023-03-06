Перехід на літній час у 2023 році – коли і куди перевести стрілки годинника

Переведення годинників в Україні почалося ще 1981 року для економії електроенергії та подовження світлового дня. Коли здійснюється перехід на літній час

Сьогодні переведення годинників вже справжня традиція — двічі на рік переводити стрілки годинників. В інших країнах світу вона також існує. Коли переводять годинники на літній час 2023 року в Україні розповідає НСН

Перехід на літній час 2023 року в Україні

1996 року в Україні на законодавчому рівні закріпили, що на зимовий час українці будуть переходити в останню неділю жовтня о 04:00 ранку, а на літній час — в останню неділю березня о 03:00 ночі.

2023 року це буде 26 березня. Вночі в Україні потрібно буде перевести стрілки годинників на 1 годину вперед.

Після переведення на роботу чи до школи доведеться прокидатися на одну годину раніше, але буде збільшено світловий день, тому процес пробудження проходитиме легше.

Перехід на літній час у 2023 році відбудеться 26 березня о 03.00 ночі

Як перевести годинник на літній час, щоб не забути про це

Сьогодні більшість годинників переходять на літній чи зимовий час автоматично. Виробники встановлюють в електронні пристрої переведення часу за заводськими налаштуваннями. Тому практично всі сучасні прилади самі перейдуть на літній час без допомоги людини.

Проте власники механічних годинників повинні налаштувати новий час власноруч. Адже вони не підключені до Мережі.

А щоб не забути перевести годинник, варто встановити собі нагадування на смартфоні. Так ви точно не заплутаєтеся в часі і не запізнетеся на роботу.

Як перехід на літній час впливає на організм людини

Вчені наголошують, що переведення стрілок годинника може спровокувати розвиток серцево-судинних та імунних захворювань, тому що воно змінює біологічний ритм людини. Нестача сну та зміна режиму також можуть стати причиною стресів. Тому важливо зарання емоційно підготуватися до переведення годинника на літній час.

Ось кілька рекомендацій, яких можна придержуватися, щоб вплив переведення був меншим:

зміна режиму сну — краще всього починати змінювати режим сну за два тижні до 26 березня;

прогулянки на свіжому повітрі — так ви зможете наситити мозок киснем;

зранку розминайте м’язи — фізичні вправи допоможуть прокидатися свіжими і в хорошому настрої;

відрегулювання сніданку — зранку краще споживати ситну їжу, щоб запустити організм.

Мініпідготовка повинна тривати не менше двох-трьох тижнів. Тільки так ви зможете відчути, що внутрішній біологічний годинник пристосувався до переходу на літній час.

Джерело

Свята і вихідні у березні – чи будемо додатково відпочивати

Встановити додаток